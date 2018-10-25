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НАТО проводит генеральную репетицию войны с РФ

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Альянс отработает упреждающий удар по русским на крупнейших учениях

В Норвегии стартовали широко анонсируемые учения Trident Juncture, что в переводе с английского означает "Единый трезубец". Эти маневры – своеобразный ответ НАТО на российско-белорусские "Запад-2017", во время которого военные отработают не только оборонительные действия, но и наступательные, которые практически неизбежны во время крупного конфликта.

По данным Council Foreign Relations, в Trident Juncture примут участие более 50 тысяч военнослужащих альянса из 29 стран и 10 тыс. единиц техники, включая 250 самолетов и вертолетов и 65 кораблей. Присоединятся и представители ВС Швеции, Финляндии и Украины.

Маневры пройдут на "сцене" вероятного театра боевых действий, то есть в Северной Атлантике, на Балтике и даже территории Исландии. Кроме того, истребители НАТО полетают в воздушном пространстве Финляндии и Швеции. Размах учений таков, что в них примет участие даже авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", который впервые за 30 лет пересек Полярный круг.

Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current PhotosКак рассказал "Царьграду" военный эксперт Александр Жилин, в отличие от предыдущих учений, когда доминирующую роль играли страны первого сорта НАТО – США, Германия и так далее, в нынешних учениях отрабатывается система управления, весь упор ставится на страны Восточной Европы. 

Александр ИЛЬИН
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