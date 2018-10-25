НАТО принесет в жертву Восточную Европу

Учения в Скандинавии станут крупнейшими со времен Холодной войны

В Норвегии для участия в маневрах Trident Juncture 2018 прибыли 50 тыс. солдат из государств – членов альянса.

"Это определенный ответ, который планировался заранее, как и мы заранее планировали мощные маневры на Дальнем Востоке, а натовцы запланировали это в Европе", – рассказал телеканалу "Царьград" военный эксперт Александр Жилин.

По его словам, учения покажут готовность альянса к началу боевых действий, если вдруг придется вступать в горячую стадию третьей мировой.

Эксперт подчеркнул, что маневры этого года отличаются определенной особенностью: упор в них делается на страны второго эшелона НАТО. "По сценарию учений, Восточную Европу будут посылать в пекло, ее будут отправлять на фронт. В то время как страны первого сорта остаются в тылу и обеспечивают поддержку пассивным образом", – объяснил Жилин.

По мнению специалиста, этот факт показывает, что в военном отношении в Европе произошла реконструкция: впервые после развала СССР НАТО обозначило те силы, которые будут использованы в случае столкновений. Сейчас в странах Восточной Европы размещаются ударные комплексы под видом ПРО и военная техника "на всякий случай". Эти машины поведут в бой не американцы, а поляки, латыши и эстонци – "пушечное мясо" для НАТО, подчеркнул эксперт