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Генсек НАТО мечтает о военном присутствии в Азовском море

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Столтенберг возмущен намерением РФ не пропускать корабли альянса

Североатлантическому альянсу очень не понравилась позиция Москвы по Азову. Власти РФ заявили, что считают море внутренней акваторией, где кораблям западного военно-политического блока делать нечего. По этому поводу руководитель организации Йенс Столтенберг ощутил "острое беспокойство".

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. Российское поведение там является частью модели поведения, которое мы видим на протяжении долгого времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, (строительства) нового моста и, конечно, ее (РФ) дестабилизирующей активности в Донбассе", – заявил генеральный секретарь альянса на пресс-конференции (цитируется по украинской службе радио "Свобода").

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По мнению чиновника, "Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, разумеется, важно и для кораблей стран НАТО, которые имеют торговые отношения с Украиной". Столтенберг пообещал и дальше "заниматься этой проблемой".

Недавно он проводил переговоры на этот счет с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По словам руководителя альянса, он выразил Киеву полную поддержку в вопросах суверенитета, территориальной неприкосновенности Украины и свободы навигационного движения судов. "Мы настаиваем на том, что Россия должна уважать свои международные обязанности, в том числе свободу судоходства на Азове", – заключил он.

Киев ранее выражал намерение провести в Азовском море совместные учения с военно-морскими силами стран, входящих в НАТО. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва этого не допустит.

В последнее время посягательства Запада на Азово-Черноморский бассейн резко участились. Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Черное море "европейским", а евродепутат от Германии Ребекка Хармс потребовала, чтобы Евросоюз и НАТО направили боевые корабли в Азовское море.

"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – приводит слова политика "Укринформ". По ее мнению, промедление в этом вопросе может вызвать эскалацию напряжения в регионе.

Напомним, что в середине сентября власти Украины заявили о планах до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море для "отпора агрессивным действиям России". Ситуация на Азове обострилась после введения в эксплуатацию Крымского моста. Киев опасается, что Москва перекроет украинским кораблям доступ к Азовскому морю. В связи с этим пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

Андрей ФИЛАТОВ
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