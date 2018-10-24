Столтенберг возмущен намерением РФ не пропускать корабли альянса

Североатлантическому альянсу очень не понравилась позиция Москвы по Азову. Власти РФ заявили, что считают море внутренней акваторией, где кораблям западного военно-политического блока делать нечего. По этому поводу руководитель организации Йенс Столтенберг ощутил "острое беспокойство".



"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. Российское поведение там является частью модели поведения, которое мы видим на протяжении долгого времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, (строительства) нового моста и, конечно, ее (РФ) дестабилизирующей активности в Донбассе", – заявил генеральный секретарь альянса на пресс-конференции (цитируется по украинской службе радио "Свобода").

По мнению чиновника, "Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, разумеется, важно и для кораблей стран НАТО, которые имеют торговые отношения с Украиной". Столтенберг пообещал и дальше "заниматься этой проблемой".

Недавно он проводил переговоры на этот счет с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По словам руководителя альянса, он выразил Киеву полную поддержку в вопросах суверенитета, территориальной неприкосновенности Украины и свободы навигационного движения судов. "Мы настаиваем на том, что Россия должна уважать свои международные обязанности, в том числе свободу судоходства на Азове", – заключил он.

Киев ранее выражал намерение провести в Азовском море совместные учения с военно-морскими силами стран, входящих в НАТО. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва этого не допустит.

В последнее время посягательства Запада на Азово-Черноморский бассейн резко участились. Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Черное море "европейским", а евродепутат от Германии Ребекка Хармс потребовала, чтобы Евросоюз и НАТО направили боевые корабли в Азовское море.

"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – приводит слова политика "Укринформ". По ее мнению, промедление в этом вопросе может вызвать эскалацию напряжения в регионе.

Напомним, что в середине сентября власти Украины заявили о планах до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море для "отпора агрессивным действиям России". Ситуация на Азове обострилась после введения в эксплуатацию Крымского моста. Киев опасается, что Москва перекроет украинским кораблям доступ к Азовскому морю. В связи с этим пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.