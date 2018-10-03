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Киев укрепит военное присутствие на Азовском море

Фото: wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Украинские власти продолжают пугать себя мифической российской угрозой

Незалежная и дальше намерена наращивать военное присутствие в Азовском море для отражения "возможной агрессии". Об этом сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Мы сейчас укрепляем потенциал и свое военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российским провокациям в этом регионе. При поддержке украинских патриотов эти задачи решаются", – цитирует УНИАН "кровавого пастора".

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По его мнению, Москва пытается организовать морскую блокаду морских портов Украины в данном регионе. "Это провокационные действия, системная провокация российской стороны", – убеждает пан Турчинов сам себя и жителей страны.

Он отметил, что СНБО решил наращивать военный потенциал в Азовском и Черном морях.

"Уже происходит выполнение этого решения. Мы уже имеем корабельно-катерную группу в Азовском море и, безусловно, будем усиливать свои позиции. На любую агрессию будем стараться адекватно отвечать", – заверил Турчинов.

В своем выступлении, которое проходило на брифинге в Харькове, он не уточнил, какие задачи выполняют по противодействию "российским провокациям" в море некие украинские патриоты.

Напомним, в двадцатых числах сентября наши пограничники сопроводили под Крымским мостом в Азовское море ремонтное судно "Донбасс" с буксиром "Корец" ВМС Украины, дабы те случайно не врезались в опоры транспортного перехода и не затонули.

А 29 сентября глава МВД Незалежной Арсен Аваков сообщил об увеличении численности подразделений в Азовском море. За день до этого первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко порадовала украинских моряков новостью, что Киев направит в регион списанные США патрульные катера.

Сегодня тему Азова поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны альянса.

"Мы обеспокоены ситуацией с гражданским судоходством в Азовском море после строительства моста", – ответил он на соответствующий вопрос украинских журналистов. Натовец добавил, что находится на связи по данной теме с президентом Украины Петром Порошенко. И завел обычную и любимую мантру про "нелегальную аннексию Крыма" Россией. Однако он не стал говорить, будет ли на встрече с министрами стран НАТО обсуждаться вопрос Азовского моря, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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