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Россия возьмет флот Украины на прицел

Фото: wikipedia.org/George Chernilevsky
продолжениеВ Крыму произошла страшная авария
Обстановка вокруг Крымского моста накаляется

Обмен колкостями между российскими и украинскими политиками по поводу прохода "незалежных" кораблей через Керченский пролив не прекращается. Стороны предлагают все более радикальные меры, которые могут разрушить хрупкое равновесие в отношениях между странами.

С очередной гневной отповедью в адрес Киева выступил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, пускать украинские корабли под Крымский мост следует только под прицелом российских орудий. В противном случае украинцы могут осуществить диверсию.

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"Сопровождение военных кораблей страны, которая неоднократно заявляла о намерениях атаковать Крым и особенно Крымский мост, – это абсолютно правильная и превентивная мера. И если посмотреть на видео прохода украинскими кораблями через Крымский мост, то видно, что российские катера ФСБ и ЧФ держатся на так называемой "дистанции прыжка", – приводит слова политика РИА "Новости".

Бальбек не исключил, что украинцам могли дать задание во время прохода под транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью России, устроить провокацию. Поэтому наши пограничники должны были принять максимальные меры для защиты стратегического объекта.

"Если говорить в общем и целом, то движение кораблей враждебного нам государства сначала в нашей экономической зоне, а затем в территориальных водах, без сомнения, должно проходить под прицелом. И нам абсолютно все равно, что об этом думают "великие" украинские флотоводцы: не нравится – не ходите, возмущаетесь – в следующий раз свои корабли по суше волоком потащите", – отметил парламентарий.

Бальбек высказал предположение, что украинские политики и военные "в международный морской кодекс отродясь не заглядывали". Иначе бы их не удивило, что российский корабль разведки "Прогресс" сблизился "с кораблем агрессивного государства": у наших военных было на это полное право.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал прошедшие под Крымским мостом корабли "ржавыми корытами", а депутаты Госсовета Крыма уличили Киев во лжи, после того как Министерство обороны Украины обвинило российских пограничников в создании "опасного инцидента" при проходе кораблей через Керченский пролив. Остается надеяться, что стороны ограничатся уже сделанными заявлениями и не будут дальше накалять обстановку.

В воскресенье, 23 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" Военно-морских сил Украины прошли вдоль берегов Крыма, проплыли под Крымским мостом и отправились в украинские порты на Азовском море. По заверению киевских властей, эти корабли станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила безопасное сопровождение украинских кораблей и предоставила им лоцмана.

Андрей ФИЛАТОВ
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