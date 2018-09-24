В Крыму произошла страшная авария

Легковушка врезалась в автобус

Ужасное ДТП с людскими жертвами случилось на автодороге Красноперекопск – Симферополь.

По сообщению регионального МЧС, в столкновении рейсового автобуса SETRA с легковым автомобилем "ВАЗ-2110" погибли пять человек. Пассажиры автобуса травм избежали.

"Пострадало 5 человек, к сожалению, все они получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

При столкновении легковушка была настолько серьезно деформирована, что крымским спасателям пришлось приложить усилия, чтобы достать погибших из автомобиля.