В Крыму произошла страшная авария

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Ужасное ДТП с людскими жертвами случилось на автодороге Красноперекопск – Симферополь.
По сообщению регионального МЧС, в столкновении рейсового автобуса SETRA с легковым автомобилем "ВАЗ-2110" погибли пять человек. Пассажиры автобуса травм избежали.
"Пострадало 5 человек, к сожалению, все они получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
При столкновении легковушка была настолько серьезно деформирована, что крымским спасателям пришлось приложить усилия, чтобы достать погибших из автомобиля.
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