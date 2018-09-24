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Швейцария отказалась слушать Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine/Russian Look
продолжениеУкраинцы нахально штурмуют Крым
Представителя полуострова не пустили на выступление в ООН

Власти Берна, запретившие замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову въехать в страну, сорвали его участие в 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве разочарованы таким решением швейцарцев, так как именно от него участники сессии могли узнать "реальную картину происходящего на полуострове Крым".

"Сожалеем, что в Швейцарии, где не только проводятся заседания Совета, но и расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, не прислушались к нашим обращениям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что крымский чиновник уже прошел процедуру регистрации.

В последнее время Швейцария неоднократно совершала шаги, вызывавшие недоумение в России. Так, недавно она ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов, аргументируя это решение тем, что в стране усилилась активность российских спецслужб.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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