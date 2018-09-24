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Украинцы штурмуют Крым

Фото: mil.in.ua
В Киеве решили, что Москва ему не указ

Напролом, без всяких на то разрешений украинцы лезут в Крым. Как заявили в ВМС ВСУ, согласие российской стороны на проход судов Незалежной под новеньким мостом не требуется.

Речь идет о недавнем случае, когда поисково-спасательный корабль "Донбасс" и морской буксир "Корец" во время следования в Азовском море проплыли под переправой через Керченский пролив. Вскрылись любопытные детали. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ пресс-офицера Олега Чалика, суда прошли под Крымским мостом без спроса, на законном основании пересекли Керчь-Еникальский канал.  

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"Никаких разрешений наши корабли у страны-агрессора не запрашивали, а реализовали свое законное право на прохождение", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

Около Крыма украинские суда появились в минувшие выходные. Накануне "Донбасс" и "Корец" на радость лидеру Незалежной Петру Порошенко прошлись под арками моста. Они направлялись в Бердянск. Президент сразу же похвастался, что корабли пополнят ряды судов военно-морской базы Украины на Азове, напоминает "Пятый канал".

Между тем глава РК Сергей Аксенов тогда же утверждал, что украинцы спросили разрешения у Росморпорта и даже попросили помощи у лоцманской службы. Более того, сообщалось, что украинские суда шли в сопровождении береговой охраны Погранслужбы ФСБ России. Таким образом, служба безопасности действовала в соответствии с нормами международного морского права.

Оксана ПОДТУРКИНА
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