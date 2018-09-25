Кризис в Крыму поверг в шок ООН

В организации узнали, как власти Незалежной устроили на полуострове гуманитарную катастрофу

Многие участники 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве даже не подозревали о тотальной блокаде, устроенной киевскими властями для жителей Крыма. Для них стал откровением рассказ руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александра Молохова.

Правозащитнику удалось выступить перед международной общественностью. Он рассказал, что преграды, установленные Украиной, нарушают в регионе права человека.

"Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму <…> Так называемые "крымские санкции" США, ЕС и Украины лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде, другим природным ресурсам, ограничивают свободу его передвижения", – цитирует представителя РИА "Новости".

Помимо Киева, крымчанам установили блокаду передвижения и европейцы. Так, еще в марте 2014 г. Евросоюз отказался выдавать жителям полуострова все виды виз, в том числе шенгенских. А власти Незалежной запретили иностранцам ездить в Крым через свою территорию. В то же время украинцы приравнивают к уголовному преступлению поездки на полуостров через Россию.

Накануне стало известно, что замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову, также планировавшему рассказать на сессии об отключении полуострову воды и электроэнергии, продовольственной, товарной и транспортной блокаде, Швейцария отказалась выдавать визу.