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В Крыму затонуло судно

Фото: pixabay.com
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Оно мгновенно ушло под воду

В Двуякорной бухте, которая расположена в акватории Черного моря в Феодосии, затонул буксир. Отмечается, что судно было в изношенном состоянии.

По словам собственника буксира, топливные баки были пустыми, но несмотря на это на поверхности воды появилась маслянистая пленка, сообщает "Пятый канал".

К счастью, на борту судна никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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