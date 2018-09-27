В Крыму затонуло судно

Оно мгновенно ушло под воду

В Двуякорной бухте, которая расположена в акватории Черного моря в Феодосии, затонул буксир. Отмечается, что судно было в изношенном состоянии.

По словам собственника буксира, топливные баки были пустыми, но несмотря на это на поверхности воды появилась маслянистая пленка, сообщает "Пятый канал".

К счастью, на борту судна никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.