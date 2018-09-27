Дозаправка Су-34 над Крымом попала на видео

Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
120 новости
Сложную дозаправку истребителя-бомбардировщика Су-34 в условиях густой облачности сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".
Сообщается, что заправка проходила на высоте 800 м парами, а также в одиночном порядке. Всего в небе над Крымом эту сложнейшую процедуру отработали более 30 самолетов, в том числе Су-30СМ и Су-24.
Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН
Иерусалим отделался лишь легким испугом