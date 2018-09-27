Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дозаправка Су-34 над Крымом попала на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia
Процедура проходила на высоте 800 метров

Сложную дозаправку истребителя-бомбардировщика Су-34 в условиях густой облачности сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".


Сообщается, что заправка проходила на высоте 800 м парами, а также в одиночном порядке. Всего в небе над Крымом эту сложнейшую процедуру отработали более 30 самолетов, в том числе Су-30СМ и Су-24.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лавров разнес Мэй за "детский сад" со Скрипалями

Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН

Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей