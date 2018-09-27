Дозаправка Су-34 над Крымом попала на видео

Процедура проходила на высоте 800 метров

Сложную дозаправку истребителя-бомбардировщика Су-34 в условиях густой облачности сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщается, что заправка проходила на высоте 800 м парами, а также в одиночном порядке. Всего в небе над Крымом эту сложнейшую процедуру отработали более 30 самолетов, в том числе Су-30СМ и Су-24.