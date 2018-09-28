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Крымский мост идет под воду

Фото: most.life
Украинцы придумали очередной фейк о транспортной артерии

В самом скором времени на мосту через Керченский пролив случится грандиозная катастрофа. Мост развалится на части и уйдет под воду, а произойдет это потому, что автомобильная часть моста из-за инженерной ошибки оказалась короче, чем нужно. Подобные слухи активно циркулируют в украинских СМИ и блогосфере.

Однако российские специалисты говорят о том, что подобные заявления – чистейшей воды надувательство. В конструкции Крымского моста нет никаких изъянов, и разрушение ему не грозит. Профессор кафедры "Мосты, тоннели и строительные конструкции" МАДИ Виктор Попов заявляет о том, что нестыковка отдельных фрагментов во время монтажных работ – это нормально.

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"Речь идет о стандартном технологическом процессе. Блоки объединяют в цепь, несколько километров. А надвижка происходит по специальным путям. Мы с вами видим завершающую стадию, где могут быть и отклонения, которое мы с вами и видим. Это промежуточная стадия. В дальнейшем конструкция будет разрезаться на отдельные блоки, которые ранее были объединены. И тогда конструкция будет выровнена, как и следует в рамках проекта", – приводит слова эксперта "Царьград".

Между тем Крымский мост постепенно входит в полный рабочий режим. После открытия перехода по нему ездили только легковые автомобили и автобусы. С 1 октября планируется запустить движение грузового транспорта, сообщили в Росавтодоре.

К этому открытию моста для фур специалисты провели работу "по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи" и обустроили стационарные досмотровые комплексы.

"На сегодняшний день подготовлена инфраструктура для приема и комфортного безопасного движения и легковых автомобилей, и грузовых транспортных средств, и автобусов", – разъяснил глава ведомства Роман Старовойт. Его слова приводит ТАСС.

По словам руководителя Росавтодора, открытие моста для грузовых автомобилей увеличит товарооборот Крыма с другими регионами России. Он добавил, что специалисты, ориентируясь на грузовые потоки через Керченскую паромную переправу, полагают, что в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта для регулярного движения автотранспорта 16 мая этого года. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в конце 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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