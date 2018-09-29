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Гостям крымчане выдвинули лишь одно условие.
Делегацию евродепутатов ждут на полуострове, если они готовы отбросить навязанные миру стереотипы о "России-агрессоре", якобы оккупировавшей Крым. Визитеров просят ничего не приукрашивать, но быть объективными и непредвзятыми к жителям.
"...этому визиту должно предшествовать одно условие, чтобы они рассказывали только правду об увиденном в Крыму гражданам своих стран... нам ничего не нужно приукрашивать", – заявил в беседе с РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фокс.
Напомним, предложение посетить полуостров прозвучало накануне от российских парламентариев на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе.
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