Депутатам Европарламента предложили увидеть жизнь на полуострове своими глазами

Гостям крымчане выдвинули лишь одно условие.

Делегацию евродепутатов ждут на полуострове, если они готовы отбросить навязанные миру стереотипы о "России-агрессоре", якобы оккупировавшей Крым. Визитеров просят ничего не приукрашивать, но быть объективными и непредвзятыми к жителям.

"...этому визиту должно предшествовать одно условие, чтобы они рассказывали только правду об увиденном в Крыму гражданам своих стран... нам ничего не нужно приукрашивать", – заявил в беседе с РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фокс.

Напомним, предложение посетить полуостров прозвучало накануне от российских парламентариев на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе.