Культурный шок: европейцы оценили Крым

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Делегация из Норвегии прибыла в Крым на шесть дней, чтобы изучить, как живется местным на полуострове. По словам главы комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, сразу же по прибытию гости столкнулись с тем, чего не ожидали.
"Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма", – цитирует Гемпеля РИА "Новости".
По его словам, делегаты в целом настроены на позитивный лад. В Крыму они планируют ознакомиться с местной жизнью, изучить уровень развития инфраструктуры. Гемпель отметил, что гости в первый же день показали неподдельное любопытство ко всему, что происходит на полуострове.
"Они все внимательно слушают, фотографируют и записывают, чтобы затем рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму", – добавил он.
Среди членов делегации есть общественные активисты, представители научной и сельскохозяйственной сфер, а также бизнеса.
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