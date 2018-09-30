Культурный шок: европейцы оценили Крым

Норвежцы намерены рассказать всю правду о полуострове

Делегация из Норвегии прибыла в Крым на шесть дней, чтобы изучить, как живется местным на полуострове. По словам главы комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, сразу же по прибытию гости столкнулись с тем, чего не ожидали.

"Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма", – цитирует Гемпеля РИА "Новости".

По его словам, делегаты в целом настроены на позитивный лад. В Крыму они планируют ознакомиться с местной жизнью, изучить уровень развития инфраструктуры. Гемпель отметил, что гости в первый же день показали неподдельное любопытство ко всему, что происходит на полуострове.

"Они все внимательно слушают, фотографируют и записывают, чтобы затем рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму", – добавил он.

Среди членов делегации есть общественные активисты, представители научной и сельскохозяйственной сфер, а также бизнеса.







