Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Культурный шок: европейцы оценили Крым

Норвежцы намерены рассказать всю правду о полуострове

Делегация из Норвегии прибыла в Крым на шесть дней, чтобы изучить, как живется местным на полуострове. По словам главы комитета парламента республики  по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, сразу же по прибытию гости столкнулись с тем, чего не ожидали.

"Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма", – цитирует Гемпеля РИА "Новости".

По его словам, делегаты в целом настроены на позитивный лад. В Крыму они планируют ознакомиться с местной жизнью, изучить уровень развития инфраструктуры. Гемпель отметил, что гости в первый же день показали неподдельное любопытство ко всему, что происходит на полуострове.

"Они все внимательно слушают, фотографируют и записывают, чтобы затем рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму", – добавил он.

Среди членов делегации есть общественные активисты, представители научной и сельскохозяйственной сфер, а также бизнеса.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей