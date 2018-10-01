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Крым остался без паромов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Все из-за Крымского моста

В Крыму полностью прекращена работа паромной переправы. Об этом заявил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков.

По его словам, паром был закрыт сразу после того, как на Крымском мосту было открыто движение для грузовых машин. 

"Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов – ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика, поэтому паромная переправа остановлена", – цитирует Волкова "Крыминформ".

Действующей осталась только маршрут между портами Кавказ и Рыбный. По этому направлению перевозят горючее. Волков объяснил, что бензин для АЗС на полуострове поставляют по морю на бензовозах.

"Бензовозы на мост пока не идут, инфраструктура не готова", – сказал он.

В связи с этим хозяева паромов, чьи услуги теперь оказались ненужными, вынуждены искать решение своей проблемы. По словам Волкова, вероятно, владельцам придется продавать их.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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