В Крыму решили проблему со светом

Первые блоки ТЭС полуострова заработали на полную мощность

Перебои с электричеством постепенно сойдут на нет и перестанут омрачать жизнь населения РК. Сегодня, пока крымчане спали, произошло важное в энергообеспечении полуострова событие.

Запущены первые блоки его ТЭС. Таврическая электростанция заработала ночью, пуск Балаклавской завершился к 8 часам утра. Данные блоки выдают 500 МВт в сеть, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе.

"500 мегаватт мощности мы имеем, кроме того, что передается по энергомосту", – пояснил замглавы Минэнерго, передает "Федеральное агентство новостей".

Впрочем, в штатном режиме первый блок Таврической ТЭС в Симферополе заработал еще 5 сентября. Спустя две с половиной недели работа закипела вокруг второго блока.

Электростанции должны сократить нагрузку на передающие сети и повысить надежность энергосистемы. Соответственно, в Крыму не будет перебоев со светом. К тому же существенно снизятся расходы на реконструкцию ЛЭП.