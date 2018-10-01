В Крыму решили проблему со светом

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Перебои с электричеством постепенно сойдут на нет и перестанут омрачать жизнь населения РК. Сегодня, пока крымчане спали, произошло важное в энергообеспечении полуострова событие.
Запущены первые блоки его ТЭС. Таврическая электростанция заработала ночью, пуск Балаклавской завершился к 8 часам утра. Данные блоки выдают 500 МВт в сеть, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе.
"500 мегаватт мощности мы имеем, кроме того, что передается по энергомосту", – пояснил замглавы Минэнерго, передает "Федеральное агентство новостей".
Впрочем, в штатном режиме первый блок Таврической ТЭС в Симферополе заработал еще 5 сентября. Спустя две с половиной недели работа закипела вокруг второго блока.
Электростанции должны сократить нагрузку на передающие сети и повысить надежность энергосистемы. Соответственно, в Крыму не будет перебоев со светом. К тому же существенно снизятся расходы на реконструкцию ЛЭП.
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