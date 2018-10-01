Жители республики покорили иностранцев за пару дней

Нет слов – одни эмоции, исключительно положительные. Так можно охарактеризовать настроения норвежской делегации, которая в эти дни гостит на полуострове. Иностранцы в восторге от увиденного и от местных жителей.

Крымчане окружили их вниманием и заботой, путешествие проходит в дружественной атмосфере. Визитеры охотно расспрашивают, как здесь живется, отметил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Визит проходит в позитивном ключе. Никакого разочарования у гостей из Норвегии относительно визита нет. Они дружелюбно настроены и позитивно воспринимают события в Крыму", – заверил Гемпель в беседе с РИА "Новости".

Делегация из Норвегии пробудет в Крыму до 6 октября. До этого времени ее представители побывают в Ялте, Севастополе и Симферополе. Также в планах – посещение мемориала "Концлагерь "Красный" с возложением цветов и сельхозпредприятия "Скворцово".

Намечена встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым. Вернувшись на родину, гости пообещали рассказать всю правду о жизни в Крыму. На полуострове надеются, что это поможет прорвать информационную блокаду.

Впрочем, с этой целью они и прибыли сюда накануне. Норвежцы испытали шок от увиденного. Они никак не ожидали, что столкнутся не с порабощенным народом, а с дружелюбно настроенными людьми.