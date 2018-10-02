Новая сказка Киева – информационная пропаганда и диверсия

Размещать или нет на полуострове военную базу – решать только России. Государство вправе не давать в обиду свою территорию, прибегая к такому вполне гуманному способу, полагает председатель коллегии АНО "Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства" Юрий Самонкин.

По его словам, глава украинского МИД Павел Климкин явно погорячился, приписав Крыму размещение ядерного оружия. А заявлением о превращении полуострова в "большую военную базу" в Незалежной просто-напросто лишний раз напоминают о себе и нагнетают "информационную шумиху" вокруг потерянных земель.

"Россия имеет полное право размещать вооружение для защиты своего суверенитета на своей же территории – и Крым не является исключением", – цитирует эксперта Inforeactor.

Очередной провокацией слова украинского министра назвал политолог Владимир Джаралла, отметив, что РФ совсем невыгодно создавать в Крыму условия для хранения ядерного вооружения. Во-первых, придется перестраивать инфраструктуру. Во-вторых, этот вопрос вызовет дипломатические дискуссии.

"И еще один момент, связанный с ядерным оружием: его мощь вообще не ограничена территориальной привязкой", – поделился политолог в интервью Nation News.

В Совете Федерации призвали не верить пустозвонству Климкина, причислив сказанное им к свежим укрофейкам, пишет RT.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Незалежной озвучил новую бредовую идею первых лиц страны. В правительственных кругах считают, что в Крыму либо хранится ядерное оружие, либо уже созданы все условия для этого. Через полуостров, по мнению Климкина, налажены поставки оружия и военной техники в Сирию.