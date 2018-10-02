Градообразующее предприятие обеспечивает трудовыми местами четыре тысячи крымчан

Временно остановленное производство завода "Крымский титан" в Армянске после химвыбросов, накрывших в конце августа значительную территорию севера полуострова, власти Республики планируют запустить, как только будут выполнены все предписания контролирующих органов по очистке стоков. Однако на данный момент руководство региона не может назвать конкретную дату, когда предприятию удастся устранить нарушения.

"Заводу необходимо реализовать комплекс мер, связанных с очисткой стоков и выбросов в атмосферу. Как только будет подписана дорожная карта и они гарантируют деньгами, что данные мероприятия будут выполнены в срок, Роспотребнадзором и Росприроднадзором будет принято решение о запуске предприятия, не в ущерб здоровью граждан", – заявил ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 2 октября.

Он отметил, что власти региона заинтересованы в скорейшем возобновлении работы "Крымского титана".

"Я за то, чтобы предприятие работало. Это предприятие является бюджетообразующим для Республики Крым. Там работает 4 тыс. человек, практически весь город Армянск. Закрытие предприятия для республики будет серьезным ударом", – подчеркнул Аксенов.

Данную точку зрения отстаивает и председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его утверждению, экономика и Армянска, и в целом Крыма зависит от этого завода.

"Мы не можем позволить такой роскоши, чтобы с ним что-то случилось и он перешел в нерабочее состояние", – сказал Константинов, выступая сегодня на заседании президиума Госсовета.

По его информации, после реконструкции "Титана" только один цех по производству серной кислоты оценивается в $480 миллионов.

"Для Армянска – это единственное предприятие, на котором могут найти работу большинство местных жителей. Нужно все усилия предпринять для сохранения стабильной работы этого завода", – цитирует "Крыминформ" спикера.

Выброс неизвестного ядовитого вещества произошел в Армянске в ночь на 24 августа. При этом первыми тревогу подняли в соцсетях местные жители. Пользователи писали, что на крышах домов, на машинах, на дверных ручках и на листьях деревьев появился желтый налет, а в городе несколько дней стоял кислотный запах.

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с экологическим ЧП, в Армянске власти вынуждены были ввести режим ЧС. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан".

Из Армянска и нескольких ближайших населенных пунктов вывезли детей в детские лагеря и санатории, а летние каникулы были продлены на три недели.

На самом "Титане" с 4 сентября начались процедуры по остановке производства, при этом руководство завода обещало выплатить зарплату сотрудникам в полном объеме.

Режим ЧС в Армянске был снят 22 сентября. Учебный процесс в детсадах и школах возобновлен.