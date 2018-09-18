Крым заберет у Незалежной аварийный химзавод

Власти республики заговорили о возможной национализации актива

Завод "Крымский титан" на севере полуострова, на котором в конце августа произошел выброс вредных веществ, может сменить собственника. Украинские хозяева предприятия, очевидно, не могут обеспечить его нормальную работу, а потому за дело придется взяться крымским специалистам. С подобным заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов.



"Решения могут быть приняты абсолютно любые. Если собственник скажет, что материально не в состоянии (устранить последствия аварии), и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос, в том числе, о принятии завода в государственную собственность Республики Крым. Я не собираюсь за частников тратить средства, вкладывать без понятной перспективы", – приводит слова чиновника "Интерфакс".

В настоящий момент аварийный завод временно закрыт. Выступая перед журналистами в Симферополе, Аксенов сообщил, что хозяева предприятия "относятся с пониманием" к сложившейся ситуации, идут навстречу пожеланием властей и пытаются исправить положение.

Глава Крыма не стал заострять внимание на украинской принадлежности завода: конечным бенефициаром предприятия является олигарх Дмитрий Фирташ. "Мне без разницы, кто собственник", – сказал Аксенов, отметив, что власти решают все рабочие вопросы с генеральным директором и представителями собственника.

По словам Аксенова, для Армянска "Крымский титан" является градообразующим предприятием, а потому нужно сделать все возможное, чтобы он продолжил работу. Но только при соблюдении федеральных стандартов защиты окружающей среды.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил о том, что Крым "не может потерять" предприятие стоимостью $1 миллиард. Но устранить все проблемы завод обязан за свой счет.

Армянский завод "Крымский титан" до присоединения Крыма к РФ принадлежал одноименному ЧАО, которым владел холдинг Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В 2014 г. в Москве было зарегистрировано ООО "Титановые инвестиции". Ему в долгосрочную аренду было передано имущество завода "Крымский титан". "Титановые инвестиции" принадлежат кипрскому офшору Letan Investments Limited. Эта компания попутно является учредителем той самой холдинговой компании Фирташа Group DF International GmbH.

Двадцать четвертого августа жители Армянска стали массово жаловаться на плохой запах, появление желтого налета на предметах, головную боль и проблемы со здоровьем. Спустя десять дней местные власти признали превышение в воздухе предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, эвакуировали из города детей и приостановили работу "Крымского титана". Еще через десять дней в Армянске и прилегающих селах ввели режим чрезвычайной ситуации.