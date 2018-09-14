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Киев ответит за химатаку на Крым

Фото: pixabay.com
Выброс вредных веществ на севере полуострова произошел по вине Украины

Перекрытие Северо-Крымского канала, по которому в республику поступала вода из Днепра, привело к обмелению кислотонакопителя на заводе "Крымский титан". Из-за этого произошло испарение кислот в атмосферу. Украинские власти это прекрасно понимают, но шантажируют крымчан политикой: требуют от Москвы признать полуостров оккупированной украинской территорией.

В последние дни министр иностранных дел Украины Павел Климкин, представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявили о том, что Крым не получит днепровскую воду до тех пор, пока он остается российским. По словам политолога Ивана Мезюхо, украинские политики просто-напросто активно пиарятся на крымской теме в преддверии старта президентской кампании.

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"Исходя из имеющегося в открытом доступе массива информации, можно сказать, что если бы Киев не перекрыл воду, то этой ситуации (с выбросом вредных веществ в Армянске) могло бы и не произойти... Климкин на самом деле знает, что Украина ответственна за то, что произошло. Если бы Киев не перекрыл Северо-Крымский канал, то наверняка бы не было бы испарений содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан", – заявил эксперт в интервью "Свободной прессе".

По мнению Мезюхо, Киев давно осознал, что Крым навсегда стал частью России. "Украинское руководство только на словах говорит о том, что в Крыму проживают граждане Украины, а по факту делает все, чтобы отвернуть от себя крымчан. Тема Крыма будет еще не раз возникать в ходе президентских и парламентских выборов на Украине. Ее будут поднимать как представители власти, так и оппозиции", – сказал политолог.

Историк Александр Дмитриевский указывает на то, что Крым после присоединения к РФ "оказался полностью отрезанным от совершенно естественной для него материковой логистики через Перекоп и Чонгар". По его мнению, в состав нашей страны должны были войти и исторические территории Новороссии на юго-востоке нынешней Украины. "России еще предстоит осознать политические ошибки весны и лета 2014 г., связанные с отказом от активного продвижения своих интересов в Северном Причерноморье", – отметил член Изборского клуба.

По словам Дмитриевского, Киев искусно играет на водных проблемах Крыма: "Проблемы на Перекопе можно решить только подачей пресной воды. Но ни нужных ее объемов, ни средств доставки на полуострове нет, и в ближайшее время не появится. Поэтому катастрофа стала предметом политического торга: в руках Киева есть лекарство, но он намерен продать его Москве по баснословной цене".

При этом в руках украинской власти "есть и более мощные потенциальные "грязные бомбы", чем промышленный отстойник на Перекопе". К примеру, на Южноукраинской АЭС "постоянно проводятся эксперименты с американским ядерным топливом", а это грозит "мощной аварией с радиационным выбросом".

Решить же водную проблему полуострова "невозможно без восстановления российского контроля над междуречьем Дона и Днепра", заключил историк.

Андрей ФИЛАТОВ
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