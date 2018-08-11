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Украинцы потребовали отдать Кубань за водоснабжение Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton_Astrey/ twitter.com
Власти Незалежной пытаются любым способом отхватить территорию у РФ

Обслуживающий администрацию Петра Порошенко Тарас Березовец утверждает, что Россия может напасть на Украину, чтобы отбить Северо-Крымский канал для обеспечения водой Крымского полуострова.

"России придется выбирать – или оставить в Крыму не более одного миллиона населения – это то, что они смогут обеспечить питьевой водой, или спровоцировать ситуацию аж до военного конфликта, чтобы захватить или заставить Украину силой открыть Северо-Крымский канал", – цитирует его "ПолитНавигатор".

При этом Березовец считает, что вода на полуострове закончится уже через 2-3 года. Решение проблемы нашел министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.

По его словам, власти готовы обеспечить полуостров водой в том случае, если Россия отдаст Кубань.

"Я не думаю, что они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. А другой альтернативы я для себя не вижу", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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