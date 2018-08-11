Украинцы потребовали отдать Кубань за водоснабжение Крыма
Обслуживающий администрацию Петра Порошенко Тарас Березовец утверждает, что Россия может напасть на Украину, чтобы отбить Северо-Крымский канал для обеспечения водой Крымского полуострова.
"России придется выбирать – или оставить в Крыму не более одного миллиона населения – это то, что они смогут обеспечить питьевой водой, или спровоцировать ситуацию аж до военного конфликта, чтобы захватить или заставить Украину силой открыть Северо-Крымский канал", – цитирует его "ПолитНавигатор".
При этом Березовец считает, что вода на полуострове закончится уже через 2-3 года. Решение проблемы нашел министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.
По его словам, власти готовы обеспечить полуостров водой в том случае, если Россия отдаст Кубань.
"Я не думаю, что они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. А другой альтернативы я для себя не вижу", – добавил он.
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