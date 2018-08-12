Поэтому Киев несет ответственность за действия Москвы, считает историк

Незалежная приходится России как Великобритания Америке – прямым старшим родственником. Более того, именно украинцы фактически сформировали самую большую страну на Земле и стали основным источником поступления "мозгов" в страну.

В этом уверен глава Центра украинских исследований Института Европы РАН и советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

По его мнению, россияне предпочитают не выставлять показ свое этническое происхождение и объяснил почему.

"Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю как историк. Совершенно откровенно, я в этом абсолютно уверен. Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия – страна, которая "колонизуется", это страна, которая формировалась птичьими перелетами", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

"Перелеты" совершались из украинских городов, например, Киева, Переславля, Среднего Поднепровья и Чернигова, откуда родом сам Мироненко. Причем Украина стала не только создателем нового государства, но и источником "основного интеллектуального притока".

Впрочем, украиноцентричность теории Мироненко можно объяснить его происхождением, что признал даже сам ученый.