Ученый объявил Россию младшим братом Украины
Незалежная приходится России как Великобритания Америке – прямым старшим родственником. Более того, именно украинцы фактически сформировали самую большую страну на Земле и стали основным источником поступления "мозгов" в страну.
В этом уверен глава Центра украинских исследований Института Европы РАН и советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко.
По его мнению, россияне предпочитают не выставлять показ свое этническое происхождение и объяснил почему.
"Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю как историк. Совершенно откровенно, я в этом абсолютно уверен. Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия – страна, которая "колонизуется", это страна, которая формировалась птичьими перелетами", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".
"Перелеты" совершались из украинских городов, например, Киева, Переславля, Среднего Поднепровья и Чернигова, откуда родом сам Мироненко. Причем Украина стала не только создателем нового государства, но и источником "основного интеллектуального притока".
Впрочем, украиноцентричность теории Мироненко можно объяснить его происхождением, что признал даже сам ученый.
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