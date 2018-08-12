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Порошенко умудрился сделать три ошибки в одной строке гимна Украины

Возможно, у главы страны затянулась пятница

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз решил взбодрить патриотичные чувства своих сограждан и написал воодушевляющий пост о Крыме, чье будущее политик по-прежнему видит исключительно украинским. Однако ура-патриотический жест обернулся конфузом.

Может все дело в пятничных возлияниях, а может и в банальном незнании, но в опубликованном накануне послании Порошенко умудрился сделать сразу три ошибки в национальном гимне страны. 

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"Волшебная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", – написал президент.

На самом деле верный вариант – "Ще не вмерла України і слава, і воля". Впрочем, большинство пользователей соцсети не обратили на это внимание, им куда важнее было разделить с главой страны радостное чувство скорого возвращения полуострова.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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