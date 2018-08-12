Страну разрушат внутренние враги

Украина рискует окончательно развалиться в обозримом будущем без каких-либо войн. Для достаточно будет прихода во власть "пятой колонны", уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, пока перед страной во весь рост стоит угроза лишиться Азовского и Черного морей из-за увеличения контингента ВМС РФ в этих регионов. Решить эту проблему "военным путем" Киев объективно не может. Однако, главная угрозы для страны таится не снаружи, а внутри.

"Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", – сказал он в интервью "Апострофу".

Вадим Рабинович и Юрий Бойко являются членами фракции "Оппозиционный блок", Евгений Мураев представляет в Верховной раде партию "За життя".