На Украине рассказали о превращении страны в "Малороссийскую губернию"
Украина рискует окончательно развалиться в обозримом будущем без каких-либо войн. Для достаточно будет прихода во власть "пятой колонны", уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
По его словам, пока перед страной во весь рост стоит угроза лишиться Азовского и Черного морей из-за увеличения контингента ВМС РФ в этих регионов. Решить эту проблему "военным путем" Киев объективно не может. Однако, главная угрозы для страны таится не снаружи, а внутри.
"Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", – сказал он в интервью "Апострофу".
Вадим Рабинович и Юрий Бойко являются членами фракции "Оппозиционный блок", Евгений Мураев представляет в Верховной раде партию "За життя".
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