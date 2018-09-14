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Воду в Крым перекрыла Россия

Фото: pixabay.com
Киев выступил с сенсационным разоблачением

Жители Крымского полуострова страдают от дефицита питьевой воды из-за России. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины", – написал он в Facebook. Так глава дипломатии Незалежной отреагировал на призыв украинского "Оппозиционного блока" прекратить геноцид крымчан и возобновить подачу воды на полуостров.

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Ранее 85% пресной воды в Крым поступало по Северо-Крымскому каналу. В 2014 г. Киев канал перекрыл. В результате от засухи страдают сельскохозяйственные угодья на севере и в центральной части Крыма, а также леса и парки. Выброс вредных веществ с завода "Титан", случившийся в конце августа, специалисты также связывают с отсутствием постоянного поступления воды в резервуары-кислотонакопители, поскольку водоемы мельчают, и концентрация в них химических веществ повышается.

Между тем Киев отказывается начать переговоры с Москвой по поводу возобновления водоснабжения. На днях Климкин заявил, что это исключено.

Вера СВЕТЛОВА
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