Порошенко сделал признание о втором сроке

Президент объявит о своем участии в выборах зимой

Действующий украинский лидер не торопится официально объявлять о своем выдвижении в кандидаты на высший государственный пост. С оглашением этого решения политик пока что повременит. Об этом Петр Порошенко заявил сегодня, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.



"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", – цитирует президента Украины ТАСС.

Очередные выборы главы государства запланированы на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует в декабре текущего года.

Порошенко дал гарантию, что выборы будут кристально чистыми: "Я, как президент, твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан".

Он попросил политиков, которые собираются баллотироваться на президентский пост, не обманывать народ пустыми обещаниями. "Я призываю состязаться реальными программами, а не фантастическими обещаниями, что с неба будет падать манна, что горы будут золотыми, реки – молочными, а берега – кисельными. Я призываю вас не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов, которые стоят перед Украиной", – сказал глава государства (его слова приводит РИА "Новости").

При этом он призвал украинцев ответственно отнестись к выборам, чтобы не вручить власть кандидату, который свернет страну с европейского пути.

"Мы с вами сейчас движемся собственным путем из пункта А, который… называется "прочь от Москвы", в пункт Б "даешь Европу". Ответить на все вызовы и угрозы мы должны путем очень ответственного выбора, когда надо будет избирать не только президента и парламент, очень важно подтвердить неизменность нашего проевропейского, нашего независимого, государственного курса… Будущему поколению украинцев мы должны передать успешную европейскую Украину, главное не ошибиться на выборах в следующем году", – заключил Порошенко.

О своем желании побороться за пост президента уже заявили 23 политических деятеля. Эксперты прогнозируют, что число кандидатов может возрасти до 50. На данный момент фаворитом в президентской гонке является бывший премьер-министр Украины, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая объявила о своем участии в выборах 30 августа. Ей готовы выразить поддержку 17,8% украинцев.

На втором месте идет экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с результатом 8,4%. Действующий президент страны занимает третью строчку в рейтинге кандидатов с результатом 7,9%.