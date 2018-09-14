Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко сделал признание о втором сроке

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Thiel
продолжениеПорошенко собрался в Ялту
Президент объявит о своем участии в выборах зимой

Действующий украинский лидер не торопится официально объявлять о своем выдвижении в кандидаты на высший государственный пост. С оглашением этого решения политик пока что повременит. Об этом Петр Порошенко заявил сегодня, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", – цитирует президента Украины ТАСС.

По теме

Очередные выборы главы государства запланированы на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует в декабре текущего года.

Порошенко дал гарантию, что выборы будут кристально чистыми: "Я, как президент, твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан".

Он попросил политиков, которые собираются баллотироваться на президентский пост, не обманывать народ пустыми обещаниями. "Я призываю состязаться реальными программами, а не фантастическими обещаниями, что с неба будет падать манна, что горы будут золотыми, реки – молочными, а берега – кисельными. Я призываю вас не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов, которые стоят перед Украиной", – сказал глава государства (его слова приводит РИА "Новости").

При этом он призвал украинцев ответственно отнестись к выборам, чтобы не вручить власть кандидату, который свернет страну с европейского пути.

"Мы с вами сейчас движемся собственным путем из пункта А, который… называется "прочь от Москвы", в пункт Б "даешь Европу". Ответить на все вызовы и угрозы мы должны путем очень ответственного выбора, когда надо будет избирать не только президента и парламент, очень важно подтвердить неизменность нашего проевропейского, нашего независимого, государственного курса… Будущему поколению украинцев мы должны передать успешную европейскую Украину, главное не ошибиться на выборах в следующем году", – заключил Порошенко.

О своем желании побороться за пост президента уже заявили 23 политических деятеля. Эксперты прогнозируют, что число кандидатов может возрасти до 50. На данный момент фаворитом в президентской гонке является бывший премьер-министр Украины, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая объявила о своем участии в выборах 30 августа. Ей готовы выразить поддержку 17,8% украинцев.

На втором месте идет экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с результатом 8,4%. Действующий президент страны занимает третью строчку в рейтинге кандидатов с результатом 7,9%.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Обшивка "Союза" оказалась изрешечена дырами

Отверстия проделаны изнутри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей