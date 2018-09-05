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Названо имя нового президента Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Valishvili
Таинственный предсказать выбрал следующего лидера страны

В преддверии президентских выборов в Незалежной остро встал вопрос о том, кто же займет кресло украинского лидера. Преемником Петра Порошенко на этом месте станет экс-глава Грузии Михаил Саакашвили. Такое пророчество на своей странице в Facebook сделал некий Witaliy Galix, предсказавший начало войны на Донбассе.

Он пояснил, что задал "высшим силам" вопрос, и ему показали лицо будущего президента.

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"Пару дней назад, вернее, еще в августе, я решил просто попробовать спросить про нового президента. Неважно когда он будет, просто чтобы хоть что-то показали. <…> По лицу – очень похоже на Мишо. Кроме того звучала какая-то ломаная речь, скорее грузинская или похожее что-то", - написал провидец, предусмотрительно удаливший свой пост.

Фото: facebook.com/Galixp

Он пояснил, что видение было похоже на 3D-матрицу, на которой лицо Саакашвили отразилось достаточно рельефно. Из этого он сделал вывод, что экс-президент Грузии и станет новым главой государства.

Он добавил, что время покажет, сбудется ли его предсказание.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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