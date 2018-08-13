Украинский президент в молодые годы знакомил советских граждан с "клубничкой"

Действующий президент Украины Петр Порошенко во времена своего студенчества зарабатывал на видеопрокате, в том числе и эротических фильмов. Такую изюминку в биографии украинского лидера "спалил" экс-президент Грузии и бывший голова Одессы Михаил Саакашвили.

Известно, что Порошенко и его нынешний грузинский оппонент в конце 1980-х вместе учились на факультете международных отношений и международного права в Институте международных отношений КНУ имени Т. Шевченко, только украинец в 1992 г. окончил аспирантуру на кафедре международных экономических отношений, а Михаил Николозович с отличием закончил учебу.

"У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался. У моих родителей и у дедушки, и у бабушки была хорошая зарплата и они присылали мне достаточно, чтобы хватало и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей", – сообщил "Стране" Саакашвили.

Он пояснил, на каком именно бизнесе аспирант Петр Алексеевич "кидал" украинцев.

"На всем – от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2" (эротический фильм – прим). Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон", – поведал экс-председатель Одесской ОГА.

По его словам, вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль.

Что касается своего политического присутствия в Незалежной, Михаил Николозович признался, что он стал сейчас еще более злым, потому что "потерял столько времени из-за этого Порошенко". Он добавил, что намерен взять у Петра Алексеевича реванш.

Напомним, что в феврале текущего года украинские спецслужбы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили его из страны. В настоящее время экс-президент Грузии находится в Нидерландах.

