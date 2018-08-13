Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Саакашвили рассказал о заработке Порошенко на эротике

Михаил Саакашвили и Петр Порошенко. Фото: "Утро"
продолжениеЮщенко назвал украинцев рабами
Украинский президент в молодые годы знакомил советских граждан с "клубничкой"

Действующий президент Украины Петр Порошенко во времена своего студенчества зарабатывал на видеопрокате, в том числе и эротических фильмов. Такую изюминку в биографии украинского лидера "спалил" экс-президент Грузии и бывший голова Одессы Михаил Саакашвили.

Известно, что Порошенко и его нынешний грузинский оппонент в конце 1980-х вместе учились на факультете международных отношений и международного права в Институте международных отношений КНУ имени Т. Шевченко, только украинец в 1992 г. окончил аспирантуру на кафедре международных экономических отношений, а Михаил Николозович с отличием закончил учебу.

По теме

"У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался. У моих родителей и у дедушки, и у бабушки была хорошая зарплата и они присылали мне достаточно, чтобы хватало и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей", – сообщил "Стране" Саакашвили.

Он пояснил, на каком именно бизнесе аспирант Петр Алексеевич "кидал" украинцев.

"На всем – от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2" (эротический фильм – прим). Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон", – поведал экс-председатель Одесской ОГА.

По его словам, вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль.

Что касается своего политического присутствия в Незалежной, Михаил Николозович признался, что он стал сейчас еще более злым, потому что "потерял столько времени из-за этого Порошенко". Он добавил, что намерен взять у Петра Алексеевича реванш.

Напомним, что в феврале текущего года украинские спецслужбы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили его из страны. В настоящее время экс-президент Грузии находится в Нидерландах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Умер российский посол

Скончался Андрей Будник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей