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Ющенко раскрыл многовековую "политику дробления" России

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Заодно третий президент Незалежной дал соотечественникам рецепт победы над Москвой

Украинцам необходим единый язык и крепость духа, чтобы противостоять врагу. К такому выводу пришел бывший президент Украины Виктор Ющенко, при котором началась работа по реабилитации запрещенной в РФ экстремистской организации УПА и таких ее деятелей как Роман Шухевич.

"Если бы (президент России Владимир) Путин видел перед собой 45 миллионов, которые говорят на одном языке, одним голосом и мечтают об одной цели, нас бы никто не тронул. Никто. Российская политика на протяжении 350 лет – это политика дробления. Забрать язык, память, культуру, церковь, выхолостить национальный дух", – окунулся в "историю" Ющенко в интервью "Украинской правде".

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Весьма познавательный факт он нашел в победе народа Вьетнама против агрессоров из США в 60-70-х годах прошлого века.

"Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой (зенитный ракетный комплекс) "Бук", ничто не поможет... Посмотрите на пример вьетнамской армии. Она победила первую армию мира (США). У вьетнамского народа в десять крат был сильнее дух. И дух выигрывает", – отметил бывший президент Незалежной, скромно умолчав, какую роль в победе вьетнамцев над американцами сыграл Советский Союз.

По его мнению, у киевских властей сегодня нет быстрого "одноходового" решения проблем с Донбассом и Крымом, для этого необходимо принимать дипломатические и иные шаги. Ющенко считает, что "пакет победы – это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много".

"Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа", – сказал экс-президент.

Также он нашел виновных в затягивании решения украинского кризиса, и ими оказались депутаты Верховной рады.

"Мы четыре года воюем, у нас нет ни одного документа этого высокого органа. Ни одного документа, который вводит новые политические дефиниции. Если мы не разберемся в дефинициях, мы не напишем план", - подчеркнул главный пасечник Незалежной.

Ющенко подверг критике постмайданные власти за сохранение безвизового режима с Россией и активной торговли с "врагом".

"Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории? Вы смешные. Вы несимметричные, неадекватные. В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы", – припечатал бывший глава государства.

Между тем, отметил Ющенко в украинском народе "проснулся великий дух", особенно после событий в 2014 году, и сейчас в стране осуществляется "политика дерусификации". "Это свержение тех оков, кокона, в котором последние 70 лет жило украинское общество", – уверен политик.

А объединиться жителям Незалежной поможет мова, без которой государству не бывать.

"Один из сложных вопросов для украинской цельности – тема языка. Без единого, государственного, национального языка вы не состоитесь как учитель, как автогонщик, как продавец, как фермер. Вы будете никто", – подытожил пан Ющенко, руководивший Украиной с 2005 по 2010 год.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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