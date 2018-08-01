Украину спасет другой президент

Только прогнав нынешних чиновников, Незалежная сможет избежать разорения и распада

Украина упустила шанс стать самой развитой и успешной страной на постсоветском пространстве. Вместо этого она превратилась в одну из беднейших стран Европы. Шансом на перемены может стать кардинальная смена всей властной верхушки. Поэтому решающим в судьбе Незалежной будет 2019 г., когда пройдут выборы президента и Верховной рады.



После распада СССР у Украины были большие ожидания, что экономическая стагнация, вызванная коммунистической системой, останется в прошлом. У страны богатый человеческий потенциал и огромные природные ресурсы. Однако недостатки в управлении привели к полному обнищанию населения, пишет Atlantic Council.

Другие восточноевропейские страны, которые раньше также жили за железным занавесом, смогли улучшить стандарты жизни и интегрироваться с Европой. А Украина продолжает жить в стагнации. Ее стандарты жизни сильно отстали от Польши, Венгрии, Словакии и других стран региона.

Отчасти виновата в этом украинская диаспора. Сбежавшие от советской власти граждане пугали новое украинское руководство тем, что Россия представляет для страны экзистенциальную угрозу. Вместо того чтобы укреплять связи с Москвой, Киев шел к неизбежному разрыву отношений. Это привело к разрушению экономического пространства, оставшегося с советских времен, и предопределило угасание Незалежной.

Украина провозглашала, что она движется по пути реформ. Однако заявления о том, что "экономические реформы требуют времени", были лишь уловкой, чтобы скрыть масштабное присвоение богатства меньшинством. Так было при всех президентах.

Леонид Кравчук позволил "красным директорам" провести внутреннюю приватизацию промышленных предприятий. Во времена правления Леонида Кучмы появились и набрали силу нынешние олигархи. Виктор Ющенко был слабым и беспомощным политиком. Клептократия и некомпетентность достигли пика во времена президентства Виктора Януковича. Контроль над экономикой со стороны отдельных людей продолжается и при Петре Порошенко. Его предвыборное обещание побороть коррупцию сегодня звучит смешно.

"Экономика подорвана неэффективностью и коррупцией. Государственные предприятия продолжают высасывать государственный бюджет, обогащая тех, кто их контролирует. Монопольные практики до сих пор присутствуют во многих секторах, а конкуренция ограничена. Регуляторные органы утверждают ценообразование в соответствии с потребностями доминирующих бизнес-интересов. Земельная реформа заблокирована в пользу аграрных магнатов. Даже военный бюджет распыляется из-за коррупции в закупках. Реформирование и очищение банковского сектора сопровождалось массовым присвоением государственных средств владельцами частных банков", – отмечается в материале, перевод которого приводит "ИноTV".

Рейтинг сегодняшней власти стремится к нулю. Обновление государственного аппарата произойдет после выборов 2019 года. Приход к власти новых политических сил может стать для Украины шансом на перемены. Без нового лидера, готового проводить радикальные реформы и бороться с коррупцией, любые другие усилия по проведению экономических изменений будут бессмысленны.