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Киев отказался от претензий на Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Altukhov
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Мир на юго-восточных рубежах тоже не вписывается в предвыборную стратегию украинского руководства

Нынешним властям Украины не нужны территории, потерянные в результате государственного переворота в 2014 году. Об этом заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"События 2017 и 2018 гг. в украинской политике свидетельствуют о том, что решение жить без Донбасса уже давно там принято. Все… свидетельствует о том, что с нынешним составом власти, с ее политической программой население и оккупированного Донбасса, и аннексированного Крыма вряд ли будет иметь дело", – указал политолог в эфире телеканала "112".

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По его мнению, прозвучавшие накануне заявления главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о невозможности проведения в Донбассе референдума только подтверждают его мысль.

"И господин Турчинов, и ряд остальных так называемых миротворцев были и остаются частью команды Порошенко", – напоминает Ермолаев. Сейчас на Украине стартует избирательная гонка. Порошенко хочет остаться на посту президента. Для этого ему нужна поддержка той части электората, которая придерживается антироссийских взглядов и принципов "ни шагу назад" и "ни пяди земли".

Соответственно, команда Порошенко понимает, что речи о возврате Крыма не воспринимаются всерьез. Зато любые меры, которые можно расценивать как уступку, как попытку вернуть Донбасс демократическим путем, не только не прибавят ему популярности среди критически настроенных граждан, но и способны отвернуть от него других, настроенных радикально.   

"Поэтому столько демотиваторов для избирателей, которые могли бы проголосовать по-другому", – пояснил Ермолаев.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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