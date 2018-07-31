Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стрелков: Украина готовится атаковать Крым

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
продолжениеУкраинцев стращают тюрьмой за российские товары
Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР

Украина не выведет добровольно войска из Донбасса. В этом убежден бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков.

По его словам, время, когда Новороссию можно было выделить из Украины, безнадежно упущено: "Четыре года прошло, военное решение в настоящее время крайне проблематично. Украина создала мощную армию, русское движение во всей Новороссии подавлено практически полностью", – сообщил он в эфире интернет-канала "Рой ТВ".

По теме

По его мнению, Киев надолго окопался у границ ДНР и ЛНР. А учитывая поддержку Запада, поставки оружия, информационную политику, Украина видит только один путь решения ситуации – силовой. Поэтому надо ждать войны.

"Война с Украиной все равно неизбежна, не уйдут они с этой территории. Более того, они будут выжидать удобного случая, чтобы и дальше атаковать, это понятно. Это не только Донбасс – это они и Крым атакуют при удобном случае", – убежден Гиркин.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Украина вмешивается в дела Крыма

Угрозы Киева едущим на полуостров европейским политикам всем надоели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей