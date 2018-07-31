Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР

Украина не выведет добровольно войска из Донбасса. В этом убежден бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков.

По его словам, время, когда Новороссию можно было выделить из Украины, безнадежно упущено: "Четыре года прошло, военное решение в настоящее время крайне проблематично. Украина создала мощную армию, русское движение во всей Новороссии подавлено практически полностью", – сообщил он в эфире интернет-канала "Рой ТВ".

По его мнению, Киев надолго окопался у границ ДНР и ЛНР. А учитывая поддержку Запада, поставки оружия, информационную политику, Украина видит только один путь решения ситуации – силовой. Поэтому надо ждать войны.

"Война с Украиной все равно неизбежна, не уйдут они с этой территории. Более того, они будут выжидать удобного случая, чтобы и дальше атаковать, это понятно. Это не только Донбасс – это они и Крым атакуют при удобном случае", – убежден Гиркин.