Глава МИД Незалежной отличился параноидальной речью по поводу предложения Москвы

Российское руководство использует идею плебисцита в Донбассе для подготовки распада украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Предложение президента РФ Владимира Путина провести народное голосование на юго-восток Украины не более чем чем уловка, уверен глава МИД страны. По его словам, российскому главе не интересен Донбасс "с его украинскими жителями".

"Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну", – написал Климкин в Facebook.

Саму идею о референдуме в Донбассе Климкин назвал "дерзостью" и заявил о том, что провести его невозможно как с политической, так и с юридической точки зрения. Киев не станет признавать результаты волеизъявления жителей, которые будут делать свой выбор о судьбе региона под давлением российских сил, подчеркнул глава МИД Украины.