Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев назвал референдум в Донбассе репетицией распада Украины

продолжениеРоссияне разбились в страшной аварии на Украине
Глава МИД Незалежной отличился параноидальной речью по поводу предложения Москвы

Российское руководство использует идею плебисцита в Донбассе для подготовки распада украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Предложение президента РФ Владимира Путина провести народное голосование на юго-восток Украины не более чем чем уловка, уверен глава МИД страны. По его словам, российскому главе не интересен Донбасс "с его украинскими жителями".

"Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну", – написал Климкин в Facebook.

Саму идею о референдуме в Донбассе Климкин назвал "дерзостью" и заявил о том, что провести его невозможно как с политической, так и с юридической точки зрения. Киев не станет признавать результаты волеизъявления жителей, которые будут делать свой выбор о судьбе региона под давлением российских сил, подчеркнул глава МИД Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей