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Россияне разбились в страшной аварии на Украине

Фото: 12.mvd.ru/Global Look Press
Среди жертв оказались дети

Крупное ДТП случилась в Житомирской области, где микроавтобус врезался в грузовик.

По информации украинской Национальной полиции, в результате столкновения погибли две россиянки – восьмилетняя девочка и 34-летняя женщина. Также на месте умерли 16-летний подросток из Грузии и 14-летний украинец. Всего в списке жертв значится девять человек.

Травмы получили девять человек. 

На опубликованных ведомством фотографиях с места ДТП видно, что у маршрутки буквально разорвало на куски переднюю часть кузова.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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