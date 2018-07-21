Россияне разбились в страшной аварии на Украине

Среди жертв оказались дети

Крупное ДТП случилась в Житомирской области, где микроавтобус врезался в грузовик.

По информации украинской Национальной полиции, в результате столкновения погибли две россиянки – восьмилетняя девочка и 34-летняя женщина. Также на месте умерли 16-летний подросток из Грузии и 14-летний украинец. Всего в списке жертв значится девять человек.

Травмы получили девять человек.

На опубликованных ведомством фотографиях с места ДТП видно, что у маршрутки буквально разорвало на куски переднюю часть кузова.