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Украинцев пугают тюрьмой за покупку товаров из России

Александр Турчинов. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что нужно ввести уголовную ответственность за импорт товаров из России. 

По мнению политика, для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине нужна не только моральная, но и уголовная ответственность. Ведь, поступая так, они финансово поддерживают "страну-агрессора", заявил Турчинов телеканалу "112.ua".

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Он также добавил, что Россия будет пытаться повлиять на результаты президентских и парламентских выборов, которые состоятся на Украине в 2019 году.

Политолог Ростислав Ищенко сомневается в том, что предложение Турчинова будет принято. "Украина практически не производит ничего своего, она зависит от внешней торговли, в том числе внешней торговли с Россией", – сказал Ищенко РИА ФАН.

Громкое заявление Турчинова он объяснил начинающейся на Украине предвыборной кампанией.

Политический аналитик Александр Асафов добавил, что недавно стало известно о том, что ВСУ закупили топоры производства РФ. 

Валентина МАЙОРОВА
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