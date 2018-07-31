ВСУ опозорились: Украинский спецназ поздравили российским роликом
В штабе Операции объединенных сил, пришедшей на смену АТО, заявили, что выложенный на днях агитационный ролик ко Дню Сил специальных операций (ССО) ВСУ действительно похож на российский от 2014 г., однако, оправдываются украинские военные, это "не ошибка, а троллинг".
Ранее местный журналист Левко Стек написал в Facebook, что видеоролик, обнародованный 29 июля на странице штаба ООС, повторяет аналогичный ролик ВС РФ четырехлетней давности. Он указал на то, что смонтированное видео является элементарным воровством, да и не делает чести армии Незалежной.
"Это кража. И мне было бы абсолютно все равно, если бы идею для мотивационного ролика представители ООС переняли у армии США, Великобритании или Франции. Воровать, конечно, всегда плохо, но это можно было бы еще как-то списать на недостаток опыта и специалистов, которые бы подсказали в нужный момент, что так делать не стоит", – отметил Стек.
Он обратил внимание на тот факт, что практически каждое слово в ролике "сдерто из пропагандистского видео, что прославляет, кого бы вы думали, – русскую армию".
"И вот теперь, именно этими словами на Украине решили прорекламировать ССО. Напомню, именно те ССО, которые были созданы как раз для противодействия угрозам, которые несет в первую очередь российская армия", – подчеркнул украинец.
Сегодня несуразицу агитаторов Незалежной прокомментировал и российский военкор Александр Коц в своем Twitter: "Слово в слово, только в переводе на мову".
Один из пользователей ему ответил: "Шумерам, которые вырыли Черное море, разослали всем народам пшеницу и придумали песни для всего мира можно".
Однако тут проснулись украинские штабисты и ловко попытались вывернуться.
"Спасибо журналисту Льву Стеку за внимание к видео сил специальных операций Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил... Украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, которые входят в состав Объединенных сил, используют различные методы и способы в борьбе с российской армией", – говорится в сообщении в аккаунте ООС в Facebook, подписанном руководителем группировки ССО, рыцарем Ордена Богдана Хмельницкого III степени, народным Героем Украины (чтобы это ни значило) полковником Сергеем Кривоносом.
Силовики признали, что ролик действительно содержит слова из российского видео 2014 года. Но они уверяют, что сделано это умышленно, назвав такой пропагандистский прием "троллингом".
"Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы, знали об указанном "троллинге", – поспешили оправдаться в штабе ООС.
На это еще более рьяно отреагировали пользователи.
"Оправдание еще хуже самого "троллинга", – считает Даниил Крокодил.
"Ударим плагиатом и распилом бюджетного бабла по российскому агрессору!" – возвестил Илья Пономаренко.
Напомним, Силы специальных операций ВСУ были образованы в январе 2016 года.
От рубля ждут обвала
Курс национальной валюты не внушает доверия
Украина выжидает момента для удара по Крыму
Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинский спецназ поздравили российским роликом
- Украинцев стращают тюрьмой за российские товары
- Украинцам подняли цену на газ
НЛО
- Понять язык инопланетян помогут дети
- На Луне нашли признаки жизни
- У Солнца заметили космический корабль
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина