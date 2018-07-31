Незалежная ворует все и даже у "страны-агрессора"

В штабе Операции объединенных сил, пришедшей на смену АТО, заявили, что выложенный на днях агитационный ролик ко Дню Сил специальных операций (ССО) ВСУ действительно похож на российский от 2014 г., однако, оправдываются украинские военные, это "не ошибка, а троллинг".

Ранее местный журналист Левко Стек написал в Facebook, что видеоролик, обнародованный 29 июля на странице штаба ООС, повторяет аналогичный ролик ВС РФ четырехлетней давности. Он указал на то, что смонтированное видео является элементарным воровством, да и не делает чести армии Незалежной.

"Это кража. И мне было бы абсолютно все равно, если бы идею для мотивационного ролика представители ООС переняли у армии США, Великобритании или Франции. Воровать, конечно, всегда плохо, но это можно было бы еще как-то списать на недостаток опыта и специалистов, которые бы подсказали в нужный момент, что так делать не стоит", – отметил Стек.

Он обратил внимание на тот факт, что практически каждое слово в ролике "сдерто из пропагандистского видео, что прославляет, кого бы вы думали, – русскую армию".

"И вот теперь, именно этими словами на Украине решили прорекламировать ССО. Напомню, именно те ССО, которые были созданы как раз для противодействия угрозам, которые несет в первую очередь российская армия", – подчеркнул украинец.

Сегодня несуразицу агитаторов Незалежной прокомментировал и российский военкор Александр Коц в своем Twitter: "Слово в слово, только в переводе на мову".

Один из пользователей ему ответил: "Шумерам, которые вырыли Черное море, разослали всем народам пшеницу и придумали песни для всего мира можно".

Однако тут проснулись украинские штабисты и ловко попытались вывернуться.

"Спасибо журналисту Льву Стеку за внимание к видео сил специальных операций Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил... Украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, которые входят в состав Объединенных сил, используют различные методы и способы в борьбе с российской армией", – говорится в сообщении в аккаунте ООС в Facebook, подписанном руководителем группировки ССО, рыцарем Ордена Богдана Хмельницкого III степени, народным Героем Украины (чтобы это ни значило) полковником Сергеем Кривоносом.



Силовики признали, что ролик действительно содержит слова из российского видео 2014 года. Но они уверяют, что сделано это умышленно, назвав такой пропагандистский прием "троллингом".

"Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы, знали об указанном "троллинге", – поспешили оправдаться в штабе ООС.

На это еще более рьяно отреагировали пользователи.

"Оправдание еще хуже самого "троллинга", – считает Даниил Крокодил.

"Ударим плагиатом и распилом бюджетного бабла по российскому агрессору!" – возвестил Илья Пономаренко.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ были образованы в январе 2016 года.