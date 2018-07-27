Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинские депутаты взялись за минометы

Фото: flickr.com
Украина штампует советские боеприпасы

Украина продолжает "пиарить" боеприпасы собственного производства, которые изготовляет по советским стандартам. Вслед за Порошенко, который разрекламировал в своем Facebook снаряды для 152-миллиметровых орудий "Гиацинт", теперь депутат Рады Сергей Пашинский собственноручно пальнул из 60-миллиметрового миномета на Гончаровском полигоне, видимо, представляя в качестве противников "ненавистных москалей".

 

 

По теме

"Инструктаж был кроткий, но четкий: осмотреть взрыватель на предмет физических повреждений, по команде "Огонь" начать заряжать миномет и следить за тем, чтобы мина вышла из ствола с целью недопущения двойного заряжания", – написал Пашинский, подчеркнув, что "шаг за шагом, несмотря козни провокаторов, Украина восстанавливает боеспособность армии.

Судя по ремарке про двойное заряжание, в ВСУ до сих пор не могут забыть про ЧП с минометом "Молот", когда разрыв орудия стал причиной гибели троих военнослужащих. Официальной причиной несчастного случая признали именно двойное заряжание, правда, затем почему-то отправили миномет на экспертизу, чтобы проверить сплав, из которого он сделан.

Производством мин для советского 60-миллиметрового миномета теперь занимаются киевский холдинг "Артем" и компания "Рубин".

Ранее на Украине испытали свои "Джавелины" – противотанковые управляемые ракеты для комплексов "Корсар" и "Стугна П" разработки киевского ГККБ "Луч".


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Ранен глава ДНР

В Незалежной сделали громкое заявление

Германия защитила РФ от нападок Трампа

В Берлине рассказали, почему Кремль не превратит поставки газа в "политическое оружие"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей