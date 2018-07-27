Украинские депутаты взялись за минометы

Украина штампует советские боеприпасы

Украина продолжает "пиарить" боеприпасы собственного производства, которые изготовляет по советским стандартам. Вслед за Порошенко, который разрекламировал в своем Facebook снаряды для 152-миллиметровых орудий "Гиацинт", теперь депутат Рады Сергей Пашинский собственноручно пальнул из 60-миллиметрового миномета на Гончаровском полигоне, видимо, представляя в качестве противников "ненавистных москалей".

"Инструктаж был кроткий, но четкий: осмотреть взрыватель на предмет физических повреждений, по команде "Огонь" начать заряжать миномет и следить за тем, чтобы мина вышла из ствола с целью недопущения двойного заряжания", – написал Пашинский, подчеркнув, что "шаг за шагом, несмотря козни провокаторов, Украина восстанавливает боеспособность армии.

Судя по ремарке про двойное заряжание, в ВСУ до сих пор не могут забыть про ЧП с минометом "Молот", когда разрыв орудия стал причиной гибели троих военнослужащих. Официальной причиной несчастного случая признали именно двойное заряжание, правда, затем почему-то отправили миномет на экспертизу, чтобы проверить сплав, из которого он сделан.

Производством мин для советского 60-миллиметрового миномета теперь занимаются киевский холдинг "Артем" и компания "Рубин".

Ранее на Украине испытали свои "Джавелины" – противотанковые управляемые ракеты для комплексов "Корсар" и "Стугна П" разработки киевского ГККБ "Луч".



