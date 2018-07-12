В Незалежной "повторили" ошибку солдат времен Второй мировой войны

В Минобороны Украины быстро нашли виноватых в трагедии с минометом "Молот", когда в результате разрыва орудия в ходе учений трое военнослужащих погибли и еще девять были ранены.

По версии ведомства, грубую ошибку допустили сами военные, которые по невнимательности зарядили уже заряженный миномет, после чего он разорвался.Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. Миномет и боеприпасы якобы были в исправном техническом состоянии.

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Следователи провели эксперимент с четырьмя минометами. Основных версий было три: вышеупомянутое двойное заряжание, ненадлежащее состояние миномета и ненадлежащее состояние боеприпаса.

Как проводился эксперимент не уточняется, однако следователи "оправдали" миномет, который в ВСУ пользуется, мягко говоря, не лучшей репутацией.

Версия о двойном заряжании выглядит довольно странно. Подобные случаи происходили во время Второй мировой войны, когда в горячке боя солдаты забывали, что миномет заряжен либо переходили в режим "скоростной стрельбы" и опять же, из-за невнимательности, заряжали орудие дважды. Маршал Жуков даже выпустил в 1944 году приказ усилить подготовку минометных расчетов и категорически запретил заряжать минометы до команды, а во время перерывов в стрельбе орудия заряженными не оставлять.

Но еще во времена Второй мировой войны у немцев уже были предохранители, которые накручивались на стволы и препятствовали повторному заряжанию. Естественно, они должны стоять на всех современных орудиях.

По поводу того, как такое могло произойти, недоумевает и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, предохранитель есть на советском М-120 образца 1955 и на всех последующих моделях минометов.

"Но надо понимать, что у него есть положение походное и боевое. Если его не поставить в боевое положение, то он не работает. А так предохранитель должен перекрывать канал ствола", – сказал "Утру" эксперт.



Украинский военный эксперт Игорь Козий в эфире телеканала 112 напомнил, что "Молот" с 2015 года "похоронил" уже более 10 человек. По его словам, сверхлегкий сплав стволов минометов, который был разработан в ПАО "Завод "Маяк", может не соответствовать стандартам.

"Как вы это себе представляете? Два офицера находились на стрельбах, они знали, что "Молот" небезопасное оружие. Так как вы думаете, они соблюдали меры безопасности?" – задает скорее риторический вопрос эксперт.

Пока Петр Порошенко распорядился приостановить эксплуатацию минометов "Молотов". Однако другой альтернативы у украинских военных нет. Возможно поэтому и нашли эксперты крайних в трагедии на западе Украины – офицеров и солдат, которые, видимо, никогда не слышали про двойное заряжание.



