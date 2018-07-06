Учения на Украине забирают жизни

Оружие безнадежно устарело

Во время учений на западной Украине взорвался миномет – 3 военнослужащих погибли, еще 9 были ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Запад".

ЧП произошло около шести утра на полигоне возле Ровно во время бригадных тактических учений. Троих спасти не удалось, остальные военнослужащие получили ранения разной степени тяжести.

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Украинские военные не уточняют, какой миномет взорвался, но судя по количеству жертв, это могло быть 120-мм орудие. Ранее Киев широко рекламировал свой минометный комплекс "Барс-8ММК, но вряд ли он применялся на тактических учениях.

К слову, это уже не первое ЧП на Ровенском общевойсковом полигоне. В сентябре 2016 года на сборах резервистов взорвался гранатомет РПГ-18. Результат – 7 раненых. В Минобороны Украины тогда тоже особенно не распространялись, что произошло. В ведомстве лишь сообщили, что военнослужащий, призванный на сборы пренебрегал техникой безопасности.

А в 2015 году во время учений в Днепропетровской области вообще взорвался танк. Чеверо военнослужащих пострадало. Предварительно установлено, что на машине загорелся двигатель.

Не секрет, что состояние военной техники на Украине и уровень подготовки военнослужащих сейчас оставляет желать лучшего. Тем не менее, ВСУ продолжает публиковать в интернете многочисленные ролики о "непобедимости украинского оружия" и новинках военной техники. На деле же ВСУ приходится довольствоваться старым советским вооружением и боеприпасами, которые зачастую уже непригодны к использованию.