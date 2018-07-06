Военно-политический блок отказался сотрудничать со страной-камикадзе

Североатлантический альянс не будет приглашать Незалежную в Программу расширения возможностей (Enhance Opportunity Program). С таким заявлением выступил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.



В этой программе принимают участие пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Украина очень хочет стать шестой, но пока что переговоры на сей счет проходят безрезультатно.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу", – заявил дипломат.

По мнению чиновника, предстоящий саммит Украина – НАТО вряд ли принесет "серьезный прорыв". На данный момент политики добиваются хотя бы опосредованного признания блока, а сама по себе программа Киеву ничего не даст.

В прошлом году Пристайко выражал надежду на то, что Украина присоединится к натовской программе до начала саммита альянса, намеченного на 11-12 июля. Однако этого не произошло. Единственное, чего удалось добиться Киеву, – ему разрешат представить позицию относительно сотрудничества с НАТО во второй день саммита альянса. Данная встреча будет проходить вне обычного протокола, поскольку такие встречи заблокировала Венгрия из-за дискриминационной политики Киева в отношении национальных меньшинств.

Возможно, именно позиция Будапешта служит одним из основных препятствий для присоединения Украины к Программе расширения возможностей. "Украину нельзя серьезно воспринимать как страну, которая приближается к Евросоюзу и НАТО с намерением присоединиться к этим организациям. По этим причинам, правительство Венгрии будет удерживать вето на переговоры между НАТО и Украиной до того времени, пока мы не получим соответствующих юридических гарантий того, что права венгров Закарпатья не будут нарушаться", - заявило в преддверии саммита НАТО Министерство иностранных дел и торговли Венгрии.

По словам Вадима Пристайко, на данном этапе Украине будет достаточно, если НАТО хотя бы просто поддержит Незалежную на словах. "Наиболее важным результатом саммита станет поддержка Украины со стороны НАТО. Это позволит нам обсудить широкий круг вопросов в сфере безопасности, включая безопасность региона, вокруг Украины, внутри Украины, в Крыму, на Черном море, – практически все, что мы хотим обсудить с альянсом", – сказал представитель страны в НАТО.

Стоит отметить, что накануне, 5 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о нацбезопасности, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО. "Фундаментальными национальными интересами Украины являются… интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами", – говорится в документе.

Разумеется, подписание закона было приурочено к скорому саммиту. Но никаких политических дивидендов подобный "прогиб" Украине не принес.