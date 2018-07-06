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В Киеве предположили наличие в Крыму ядерного оружия

Фото: pixabay.com
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Пропагандисты Незалежной ищут варианты возвращения полуострова и Донбасса

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112" попытался разъяснить, почему киевским властям не вернуть контроль над потерянными территориями страны военной силой. Главная беда Незалежной – наличие ядерного арсенала у России, причем уже и в Крыму, и засевший в головах украинцев "русский мир". Посему, считает он, надо наплевать на международные договоры и втихаря расщеплять атом.

"Сегодня, к сожалению, проблему Крыма решить невозможно. У нас нет сил бороться с ядерной державой на территории полуострова, потому что там уже вооружения столько, сколько во всей Украине нет. Я не удивлюсь, если там и ядерные ракеты стоят", – заявил журналист.

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По его мнению, Украина должна брать пример с Израиля, у которого, предположил он, возможно уже есть свое ядерное оружие, несмотря на все правовые запреты.

"Они начхали на всех, на весь мир. И Украине никто не должен мешать делать то, что Украине нужно. Без оглядки на другие страны, даже сильные и хорошо вооруженные", – убежден Гордон.

Говоря об "освобождении" шахтерского края вооруженным путем, он предостерег Киев от такого шага, поскольку держава умоется кровью.


"Донбасс силовым методом освободить невозможно. Иначе это будет кровавое месиво, а это сегодня никто не примет. Я считаю, что для этого нужно встречаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Видимо, это будет делать уже новый президент Украины, потому что сегодняшние власти уже ничего не сделают, да им и не надо это. Переговоры нужно провести один на один, как делает (глава США Дональд) Трамп", – отметил украинец.

Также необходимо соорудить не "липовую, а настоящую стену" на границе с РФ, "отгородиться от России и построить внутри Украины блестящую экономику, чтобы из-за стены все хотели сюда, не отсюда, а сюда".

По его данным, в ЛНР и ДНР "два корпуса из местных ребят, которые состоят из 60 тыс человек, по 30 тыс в каждом", поэтому поляжет много украинских воинов. Да и тот офицерский состав ВСУ, который служит, во многом не патриотичного воспитания.

"Военные училища уже несколько лет выпускают офицеров, психология уже у большинства людей перековеркана насквозь и пронизана русским миром. Ну что вы там сделаете? Ничего! Единственный вариант – или с Россией что-то произойдет, например, вдруг ослабнет или развалится, тогда под "шумок" можно будет забрать утерянные территории. Или второе – строить экономику, чтобы все хотели к нам ехать жить. Больше ничего", – резюмировал Гордон.

На днях журналист заявил, что украинский лидер Петр Порошенко действует по указке Кремля, и ежели он что-то совершит необдуманно, то его "уберут" некие киллеры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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