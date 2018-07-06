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Главе "Нафтогаза" купили бронированный "Кадиллак"

Фото: ТАСС
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На руководителя украинской компании сыпятся угрозы

Бронированный автомобиль Cadillac Escalade приобрела для главы "Нафтогаза" Андрея Коболева служба безопасности украинской компании. Об этом сообщает "Экономическая правда" в пятницу, 6 июля.

Отмечается, что такое решение принято, дабы пресечь внешние (уличные) угрозы жизни и здоровью Коболева. Ранее глава "Нафтогаза" передвигался на бюджетной Toyota Highlander.

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Компания не комментирует причину усиления данных мер безопасности. Однако известно, что за три года руководства "Нафтогазом" Коболеву не раз угрожали, а в 2015 году на него было совершено покушение. Правда, источник издания пояснил, что нынешние меры не связаны с прошлыми угрозами. "Это решение имеет другую природу. Эта природа – анализ рисков в будущем", – сказал собеседник "ЕП".

С учетом того, что топ-менеджеры компании недавно получили премии в размере $21 млн за пока еще мнимую победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, что вызвало недовольство у украинского общества, можно предположить, что кому-то это не понравилось более чем.

Напомним, вердикт арбитража был приостановлен апелляционной инстанцией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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