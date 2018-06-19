"Нафтогаз" победил "Газпром" с нарушением правил

Решение Лондонского суда противоречит вердикту Стокгольмского

Попытка "Нафтогаза" наложить арест на активы "Газпрома" в Великобритании противоречат решению шведского суда о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении российской газовой корпорации.

Отмечается, что "Газпрому" известно, что действия украинской компании предпринимаются в рамках вердикта по спору между ними по транзитному контракту. Холдинг представит свои комментарии только после тщательного изучения документов, пишет РИА "Новости".

Также газовая компания заверила в том, что будет защищать свои права в соответствии с законодательством.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил о том, что Коммерческий суд Лондона удовлетворил его ходатайство и разрешил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании. Помимо этого, Киев ожидает, что вердикт апелляционного суда о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража будет отменен.

По мнению независимого эксперта, в области энергетики Николая Хренкова, решение лондонского суда необоснованно. Он также напомнил, что в Англии действует своя судебная система, и, поэтому, вердикты Стокгольмского арбитража для британских судов могут быть необязательными.

Специалист отметил, что о заморозке активов российской компании не может быть и речи до тех пор, пока шведский суд не вынес окончательное решение.