Британцы встали на сторону Украины в ее газовом споре с Россией

"Заморозить" британские активы "Газпрома" постановил Коммерческий суд Лондона. Тем самым он удовлетворил ходатайство "Нафтогаза", который настаивал на данной мере как необходимой для взыскания долга, присужденного ему ранее Стокгольмским арбитражем.

"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании активов против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы украинской компании.

В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" должен предоставить им список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, в течение 48 часов с момента получения судебного приказа. Впрочем, при необходимости времени на составление перечня могут дать и больше, главное – не затягивать, подчеркнули в Киеве. По данным "Нафтогаза", стоимость британских активов "Газпрома" превышает $50 тыс.

Напомним, согласно вердикту арбитража Стокгольма, российская компания должна "Нафтогазу" $2,6 млрд. "Газпром" с решением не согласен, поэтому подал протест в соответствующую инстанцию. 13 июня Апелляционный суд Швеции объявил о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража, пока вердикт не станет окончательным. Это сильно разочаровало украинскую сторону, которая прежде сообщала, что приставы Швейцарии и Нидерландов уже готовы арестовывать имущество "Газпрома" в пользу "Нафтогаза".