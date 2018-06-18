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Долги "Нафтогаза" раскидали по всем украинцам

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
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Компания оспорила решение арбитража по тяжбе с "Газпромом"

Украина соглашается с мнением международных арбитров, только когда решения принимаются в ее пользу. И, напротив, оценивает вердикты как несправедливые, как только оказывается проигравшей стороной. Это стало понятно после того, как 14 июня Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту "Газпрома" и "Нафтогаза", лишив тем самым украинскую сторону возможности требовать ареста имущества российской компании за рубежом. В Киеве в связи с этим возмутились и потребовали пересмотреть решение.

"Мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража", – написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook. Он отметил, что ситуация непростая и украинской стороне нужна поддержка, в том числе жителей Незалежной. А чтобы эта поддержка была более активной, представитель "Нафтогаза" доходчиво объяснил гражданам, что это именно за их личные кошельки бьются юристы компании.

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"Благодаря контракту Тимошенко-Путин каждая украинская семья на конец прошлого года задолжала "Газпрому" более 7 тыс. грн за газ, который был получен и потребленный в Украине, – написал Витренко. – И еще 105 тыс. грн каждая украинская семья задолжала за газ, который Тимошенко обязалась покупать у Путина. И хотя Украина его не купила, по контракту… должна за газ все равно платить".

По словам Витренко, "Нафтогаз" 4 года вел в Стокгольмском арбитраже "сложнейшую интеллектуальную работу", в результате которой "долг каждой украинской семьи в 105 тыс грн был отменен полностью", "долг в 7 тыс. грн был уменьшен почти наполовину, до 3,8 тыс. грн – за счет ...снижения цены, по которой этот долг рассчитывался".

"Но потом мы сделали так, что украинским семьям не пришлось платить и эти 3,8 тыс. грн", – поделился Витренко. Он сделал оговорку, что все эти долги расписал по гражданам, поскольку "Нафтогаз" – это национальная компания, все убытки и прибыль которой напрямую сказываются на благосостоянии каждого жителя страны.

"Газпром" же отказывается радеть за карман украинцев, поэтому оспаривает решения Стокгольмского арбитража, посетовал Витренко. Но "Нафтогаз" будет бороться, обещал он: "Мы будем добиваться наказания "Газпрома" за такие нечестные действия", - подчеркнул представитель украинской компании.

Напомним, в марте 2018 г. российская сторона предупредила украинскую, что инициирует разрыв всех контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом".

Николай ВИКТОРОВ
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