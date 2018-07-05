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"Газпром" раскрыл ложь "Нафтогаза"

Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
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Украинская компания врет и не краснеет

Руководство "Нафтогаза Украины" сознательно вводит в заблуждение общественность, в том числе о так называемых успехах в судебных спорах с "Газпромом". Так, распространенная накануне украинской стороной информация о решении суда в Швейцарии возобновить арест акций российской компании не имеет под собой оснований. Об этом в четверг, 5 июля, сообщили в "Газпроме".

"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности", – говорится в сообщении "Газпрома" в Twitter.

Накануне в "Нафтогазе" поспешили заявить, что Высший суд кантона Цуг возобновил арест принадлежащих "Газпрому" акций компаний - операторов проектов "Северный поток" и "Северный поток-2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По утверждению украинской стороны, швейцарские судьи постановили держать акции под арестом до тех пор, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза". 

Вера СВЕТЛОВА
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