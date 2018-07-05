Тимошенко разоблачила Порошенко

Яростная блондинка обвинила президента в измене

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 5 июля заявила, что президент Петр Порошенко введет на Украине чрезвычайное положение, чтобы не проводить выборы.

По словам Тимошенко, Порошенко хочет, чтобы на Украине началась война, чтобы была захвачена территория страны.



Юлия Владимировна считает, именно для того, чтобы осуществить этот план, официальный Киев начал переговоры с главами провозглашенных ДНР и ЛНР. Она подчеркнула, что окружение Порошенко и он сам имеют дружеские отношения с руководителями республик Донбасса.

По словам политика, самая большая коррупция бывает на войне, и сейчас через Донбасс идет огромный поток контрабанды. "Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", – подчеркнула Тимошенко.