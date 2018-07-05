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Тимошенко разоблачила Порошенко

Юлия Тимошенко. Кадр youtube.com
продолжениеАмерика учит украинцев взрывать Крымский мост
Яростная блондинка обвинила президента в измене

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 5 июля заявила, что президент Петр Порошенко введет на Украине чрезвычайное положение, чтобы не проводить выборы.

По словам Тимошенко, Порошенко хочет, чтобы на Украине началась война, чтобы была захвачена территория страны.

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Юлия Владимировна считает, именно для того, чтобы осуществить этот план, официальный Киев начал переговоры с главами провозглашенных ДНР и ЛНР. Она подчеркнула, что окружение Порошенко и он сам имеют дружеские отношения с руководителями республик Донбасса.

По словам политика, самая большая коррупция бывает на войне, и сейчас через Донбасс идет огромный поток контрабанды. "Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", – подчеркнула Тимошенко.

Валентина МАЙОРОВА
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