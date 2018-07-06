Украинцам подсунули испорченные "Джавелины"

В Незалежной спихнули вину на Россию

По просторам интернета "разгулялась" информация, что американские противотанковые ракетные комплексы дали сбой. Причем именно те, которые Незалежная в апреле получила от США. Теперь "Укроборонпром" давит на власть, чтобы та променяла "Джавелины" на отечественные ПТРК.

Скрин обращения конструкторского бюро "Луч" к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову размещен в блоге Colonelcassad.

Из письма следует, что проблемы возникли с двигателями. Перед поставкой на Украину их заводской срок эксплуатации продлили, несмотря на то что он уже подошел к концу.

"Вероятно, что отсутствие запуска маршевых двигателей этих ПТРК на показательных стрельбах связано именно с этим", – предположили авторы сообщения, в котором также говорится, что устройствам необходима тщательная проверка. В инструкции якобы есть строчка, где упоминается, что использование заоокеанских комплексов в боевых условиях может обречь украинских солдат и офицеров на верную гибель.

Кроме того, "получатель" ПТРК недоволен дальностью стрельбы, сложностью при эксплуатации в дождь и холод, а также их стоимостью и ценой обслуживания. Кроме того, ремонт и модернизация каждого "Джавелина" – дело рук иностранных специалистов, что также вызвало нарекания с украинской стороны. Спрашивается, зачем далеко ходить, убеждены составители письма, если отечественные ПТРК "превосходят американский аналог по своим показателям".

Однако миф о низком качестве заоокеанских поставок развеяла пресс-служба Турчинова. В Совете нацбезопасности Украины блуждающую по сети новость назвали "фейком". Мол, это проделки российских спецслужб, дабы разлучить Незалежную с США и дать повод к военно-технической размолвке.

"Письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО и никогда не подписывалось генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", – говорится в тексте, опубликованном на сайте Совета. Там уверены в неслучайности данных публикаций именно перед встречей Путина и Трампа, которая пройдет 16 июля в финской столице.

Чтобы "сформировать антиукраинскую повестку" переговоров, РФ "разгоняет фейк", не сомневается военный пропагандист, полковник запаса, депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. На своей странице в Facebook он написал, что "подобного письма в природе не существует".