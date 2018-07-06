Украинская компания замахнулась на миллиарды российского монополиста

Украинцы требуют пересмотра тарифов на транзит газа, в связи с чем и подали очередной иск в Стокгольмский арбитражный суд. Об этом говорится в сообщении украинской компании в пятницу, 6 июля.

"Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. Таким образом, требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным", - жалуются украинцы.

И ничтоже сумняшеся вкатили россиянам многомиллиардное требование. Варежка открылась: ""Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов".

Как отметил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, данная сумма может быть уменьшена, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года, пишет РИА "Новости".

Аппетиты Киева прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он разъяснил в интервью RT, откуда украинцы нарисовали такую цифру. Эксперт напомнил, что в феврале нынешнего года арбитраж вынес решение по иску киевской компании на $16 млрд, которые они требовали от Москвы в качестве компенсации за недостаточную прокачку и пересмотра тарифов задним числом.

"Суд встал на сторону "Нафтогаза" и присудил "Газпрому" выплатить $4,63 млрд за недопрокачанные объемы газа, но отклонил требования украинской компании касательно пересмотра тарифов. Если мы вычтем из $16 млрд $4,63 млрд, то примерно и получается та сумма, о которой они сейчас говорят. То есть в принципе суд уже сказал: "Уймитесь!" Но "Нафтогаз" не унимается", – считает Фролов.

По его мнению, в данном случае у Киева нет перспектив на положительное решение.

"Не представляю, на что конкретно рассчитывает "Нафтогаз". На Украине сейчас начнется президентская кампания, а значит, видимо, надо как-то показывать текущему руководству, что оно не черевичками борщ хлебает... Если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар", – резюмировал он.

Исходя из того, что сегодня ранее прошла информация, что главу "Нафтогаза" Андрея Коболева пересадили в целях безопасности на новенький бронированный "Кадиллак", может контора рассчитывает получить хоть какую-то сумму, чтобы расплатиться за авто...

